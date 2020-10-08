Общество

Коронавирус скажется на пенсии псковских медработников

Отделение ПФР по Псковской области информирует об исчислении льготного стажа медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, 19 августа правительство РФ приняло постановление №1191, которое устанавливает особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и с подозрением на COVID-19 с 1 января по 30 сентября 2020 года. В соответствии с этим постановлением, при досрочном назначении пенсии медработникам день работы с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на коронавирус засчитывается в специальный стаж как два дня.

Как рассказала управляющий региональным отделением Наталья Мельникова, в постановлении определен круг медицинских работников, которых касается особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности.

Это медицинские работники, занятые оказанием помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях, скорой, в том числе специализированной, медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в частности, по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19, медработники, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

«Хочу обратить внимание на то, что нормы постановления касаются льготного исчисления периодов работы, поэтому применяются только при определении права на досрочное пенсионное обеспечение. На медицинских работников, уже получающих пенсию, данный порядок исчисления периодов трудовой деятельности не распространяется, так как право на пенсию у них уже определено», - отметила управляющий.