Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Речь пойдет об успехах и достижениях в работе псковского УФАС в 2020 году и предстоящей ежегодной «Неделе конкуренции», а также о ситуации на рынке госзакупок в 2020 году. Руководитель ведомства расскажет, в каких секторах закупок УФАС сегодня фиксирует наибольшее число нарушений законодательства о защите конкуренции, как регулируется реклама алкоголя в соцсетях и почему некоторые рекламодатели получают от ведомства «черную метку». По традиции будут затронуты и некоторые резонансные дела, которые находятся в разработке управления.

Вопросы Ольге Милонаец можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена