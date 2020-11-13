Общество

Хозяйка убитого пса Пифа взяла щенка из псковского приюта

Хозяйка убитого пса Пифа Галина Паскевич взяла щенка из приюта в Пскове. Об этом она рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: страница Галины Паскевич в соцсети «Инстаграм»

«Дорогие все! Делимся нашей большой радостью! Наконец-то это чудо приехало в наш дом. Благодаря всем вам, кто помог с покупкой билета. Ребята, какое же это счастье! Дома, конечно, сейчас такая суета... Голова кругом. Но вы бы видели, как за несколько часов этот малыш из робкого и напуганного превратился в дерзкого и гордого парня. Он теперь такой важный ходит по квартире. Добряк, шилопоп, весельчак! В общем, эмоций у нас у всех море! - написала Галина Паскевич - Друзья, берите собак из приюта! Это истинное счастье!»

Напомним, что в настоящее время идет расследование дела по факту убийства пса Пифа в Невельском районе.