Общество

Разницу в питании школьников объяснила Анна Кузыченко

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко объяснила разницу в питании школьников в ходе пресс-конференции 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что в Пскове есть две формы поддержки школьников из малообеспеченных семей в плане питания. Так, ребенок из тако семьи может претендовать на бесплатное питание стоимостью 35 рублей в день за счет городского бюджета (таких детей 1311). Либо же родители могут воспользоваться мерой социальной поддержки для малоимущих семей в виде возмещения 70% родительской платы за питание в школах.

Анна Кузыченко пояснила, что за 35 рублей ребенок получает плов, хлеб и чай. А если же родители пользуются указанной мерой социальной поддержки, то при родительской доплате в размере 50 рублей (с учетом компенсации - 15 рублей) ребенок получит в школе салат с растительным маслом, рыбную котлету, картофельное пюре со сливочным маслом, компот из сухофруктов, хлеб и булочку, рассказала она.

Анна Кузыченко призвала обратить внимание на меру социальной поддержки. Она подчеркнула, что до 10 числа каждого месяца компенсация поступает родителям регулярно.

«Нам становится обидно, что есть работающий механизм, а родители не всегда им пользуются», - добавила начальник городского управления образования.