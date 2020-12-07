Общество

Молодежный центр провел онлайн-интенсив для волонтеров Пскова

Псковский городской молодежный центр организовал обучающий интенсив в честь Дня волонтера в минувшие выходные. Интенсив провели в онлайн-формате на площадке ZOOM. В мероприятии приняли участие спикеры из Москвы, Пскова и Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Участники встречи обсудили особенности написания социального проекта, выявление правильных целей и задач, ошибки допускаемые при работе, а также четкость в подведении итогов реализации проектов, рассказала начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой.

Тренер интенсива Татьяна Яковлева рассказала о необходимых навыках, которые помогут убедить и расположить к себе собеседника, а также объяснила, почему навязчивые расспросы, приказы и догадки мешают при общении.

Психолог, специалист отдела социальной защиты ПсковГУ Валентина Самышева рассмотрела вопрос эмоционального выгорания волонтеров и провела среди них тестирование. Благодаря тестированию ребята определили, имеются ли у них его симптомы. Кроме того, разобрали, чем отличается эмоциональное выгорание от хронической усталости. Эта тема вызвала наибольший интерес у участников.

Первый день волонтерского интенсива завершился музыкальным вечером, на котором пела гостья из Санкт-Петербурга Елена Пельменева.

Во второй день программа стартовала с выступления Андрея Шалунова. Андрей рассказал личную историю о том, как предприниматель из Подмосковья в условиях коронавируса стал волонтером и вырос до общественного деятеля. Он поделился опытом запуска волонтерского проекта, который вырос до областного масштаба.

Лайф-коуч Михаил Котляревский рассказал про техники тайм-менеджмента и выдал секреты, почему многие из них не работают. Он научил ребят анализировать личные ценности и установки и ставить перед собой свои, а не чужие.

Психолог, директор Школы социального волонтерства добровольческого движения «Даниловцы» Лидия Алексеевская объяснила, что входит в категорию социального волонтерства, зачем оно нужно и для кого, рассказала куда можно прийти с помощью, а также презентовала книгу «Социальное волонтерство: теория и практика».

По завершению интенсива, участники делились своими эмоциями и впечатлениями в специальном чате в мессенджере WatsApp. Вот некоторые из них:

«От себя могу сказать, что у меня нет впечатления потраченных выходных, это было увлекательно, это было познавательно. Послушав спикеров, я понимаю для себя, куда двигаться дальше», – написала волонтер Камила.

«Мне очень понравилось, жаль, что не вживую, конечно. Очень вдохновил рассказ про волонтерство в такой сложный период», – поделилась участница Виктория.