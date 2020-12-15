Общество

В онлайн-формате пройдет IX Рождественский фестиваль в Пскове

IX Рождественский фестиваль в Пскове пройдет в онлайн-формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре. Чтобы стать участником мероприятия необходимо подать заявку до 27 декабря.

В программе заявлен видеофестиваль «Рождество Христово приходит в каждый дом», участников которого оценят по различным номинациям: вокал, хореография, чтецы поэзии и прозы, инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка.

Также на мероприятии пройдет фотоакция «С Рождеством Христовым!». В фотографиях участники должны будут отразить православную тематику.

Еще одна акция будет называется «С Рождеством Христовым, дорогой прихожанин!». Она предполагает поздравления с праздником пожилых людей православных приходов города. В акции примут участие авторы открыток, соответствующих мотивам Рождества Христова.

Участников фестиваля не оставят без мастер-классов - они будут посвящены изготовлению рождественской открытки и пряника.

В завершении мероприятия для его участников проведут видеоэкскурсию по выставке «Рождество Христово на полотнах художников и иконах» (художник, иконописец и реставратор Михаил Кузьмиченко), а также прочитают просветительские лекции «Рождество Христово на страницах произведений русских писателей».

Принять участие в фестивале сможет молодежь от 15 до 35 лет включительно, проживающие в Пскове и области.

Творческие работы можно направить на почту организационного комитета: pgmc-pskov@mail.ru

Подробнее о проведении фестиваля можно узнать здесь.

Организаторами фестиваля выступил отдел по делам молодежи Псковской епархии и МБУ «Псковский городской молодежный центр».