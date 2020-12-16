Общество

В «Магнитах» появились сладкие творожные пасты от «Прасковьи Молочковой»

В магазинах сети «Магнит» Псковской и Новгородской области теперь можно купить сладкие творожные пасты «Прасковья Молочкова».

В ассортименте - паста с ванилью, курагой и изюмом.

В удобной упаковке - 230 граммов 4%-ной пасты, которую можно намазать на свежую булочку, а можно просто съесть на завтрак или ужин. Дело в том, что творожная паста «Прасковья Молочкова» не только вкусная, но и полезная: например, витамин А защитит вас от вирусных заболеваний, витамины группы В поддерживают хорошее настроение, а кальций укрепляет кости и зубы.

К слову, в линейке «Прасковьи Молочковой» есть не только сладкие, но и соленые творожные пасты, которые обязательно стоит попробовать.

«Прасковья Молочкова»: С рождения с вами!