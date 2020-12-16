Общество

Проект банка «Открытие» и «Рексофта» получил премию «Золотой лев»

Проект банка «Открытие» и компании «Рексофт» по созданию системы управления корпоративной архитектурой банка получил признание банковского сообщества. Банк «Открытие» и «Рексофт» стали лауреатами Национальной банковской премии «Золотой лев» в номинации «Системы управления», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Банк «Открытие» одним из первых в России полномасштабно внедрил платформу iServer от Orbus Software, входящую, по данным Gartner, в список мировых лидеров в области решений Enterprise Architecture (EA).

ИТ-ландшафт банка «Открытие» исторически формировался как конгломерат различных ИТ-решений объединенных банков. С присоединением в январе 2019 года к банку «Открытие» Бинбанка в объединенном ИТ-ландшафте использовалось более 500 информационных систем и сервисов. Архитектурный офис банка в результате анализа комплекса унаследованных приложений рекомендовал оставить и развивать 215 информационных систем. Остальные решения необходимо отключить без риска потери каких-либо данных или процессов. Значительная часть этой работы уже выполнена. В частности, полностью завершена миграция продуктов и процессов Бинбанка на целевые системы.

В процессе миграции стало понятно, что дальнейший переход от оптимизации информационной инфраструктуры к ее эффективному развитию невозможен без использования специализированного инструментария, позволяющего системно структурировать весь комплекс технологических приложений и сервисов. Именно эту задачу выполнил проект по внедрению системы управления корпоративной архитектурой банка, реализованный объединенной командой «Открытия» и «Рексофт». Он стал качественной основой для эффективного управления ИТ-ландшафтом.

«Объединение активов – актуальный тренд на финансовом рынке страны. Многие банки и крупные предприятия из других секторов экономики решают задачу корректного имплементирования ИТ-ландшафта объединенных активов, а затем развития единого комплекса систем. Получение нашим проектом Национальной банковской премии подтверждает успешную реализацию в банке совместного проекта с "Рексофт"», - отметил вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры банка «Открытие» Андрей Залманов.

«Проект, реализованный в банке "Открытие", является одним из первых в России, выполненных на базе платформы iServer. Мы благодарны партнеру за оказанное доверие. Именно благодаря этому кейсу "Рексофт" получил серьезный интерес других предприятий к внедрению систем управления корпоративной архитектурой. Хочу подчеркнуть, что проект в банке "Открытие" следует мировому ИТ-тренду, когда в рамках цифровой трансформации крупной современной организации роль системного управления изменениями на основе архитектурного подхода является не менее значимой, чем внедрение самих цифровых технологий для бизнеса», - сказал руководитель функциональной практики «Архитектура предприятия» компании «Рексофт» Илья Кравчук.

Национальная банковская премия «Золотой лев» проводится ежегодно и считается одной из главных наград российского банковского сообщества, которой отмечают наиболее успешные кредитные учреждения по различным направлениям. Организаторами премии являются Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.