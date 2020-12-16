Общество

По 100 тысяч рублей получат псковские педагоги за победу в профессиональном конкурсе

В Псковской области подведены итоги регионального конкурса молодых педагогов «Профессиональный старт», который состоялся по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и при поддержке профсоюза работников народного образования и науки региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Конкурс направлен на повышение престижа педагогической профессии и поддержку молодых специалистов. Он проводился среди молодых преподавателей с педагогическим стажем до 5 лет. В испытаниях приняли участие более 60 педагогов из 13 муниципальных образований Псковской области. Среди конкурсантов 22 педагога из дошкольных образовательных организаций, 29 педагогов организаций общего образования и 10 педагогов из организаций дополнительного образования детей.

В финальный этап прошли 39 участников. По результатам конкурсных испытаний жюри определило 20 лучших молодых педагогов в регионе. Десять победителей будут награждены дипломами и денежными сертификатами на сумму 100 тыс. рублей. Десять призеров — дипломами и денежными сертификатами на сумму 70 тыс. рублей. Остальные 19 финалистов также получат дипломы и дополнительную премию за творческие находки в рамках организации учебного процесса в размере 15 тысяч рублей.