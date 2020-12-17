Общество

Штурмовые соединения «нового типа» появятся у десантников

Используя вертолеты армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника, заявил газете «Известия» командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Соединения "нового типа" могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации. Применение подразделений на экспериментальных образцах легких специальных транспортных средств, перевозимых внутри грузовых кабин вертолетов, значительно повышает маневренные и огневые возможности десантно-штурмовых подразделений», — сказал Андрей Сердюков.

По словам командующего ВДВ, применение армейской авиации значительно снижает вероятность поражения десанта огнем противника, повышает скорость перемещения, увеличивает дальность доставки военнослужащих и техники в назначенный район.