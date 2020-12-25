В центре Пскова начали работу новогодние ярмарки

С 26 декабря в Пскове проходят новогодние ярмарки на пешеходной зоне улицы Пушкина и на территории Детского парка от остановки «Детский парк» до памятника Княгини Ольги, сообщает официальный Telegam-канал Псковской области.
Ярмарка на улице Пушкина продлится до 31 декабря, в Детском парке – до 10 января, режим работы с 10:00 до 21:00 (при наличии покупателей - до 23:00).
На ярмарках представлены продукты, сувениры, текстиль и прочие непродовольственные товары. Например, большой популярностью пользуется соленая рыба из Мурманска – за ней псковичи каждый год выстраиваются в очередь.
Организаторы ярмарок обеспечат проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, контроль по исполнению правил и требований соблюдения профилактических мер.
Покупателей также просят соблюдать все необходимые меры предосторожности, включая масочный режим.
Фото: Вадим Боченков