Общество

В центре Пскова начали работу новогодние ярмарки

С 26 декабря в Пскове проходят новогодние ярмарки на пешеходной зоне улицы Пушкина и на территории Детского парка от остановки «Детский парк» до памятника Княгини Ольги, сообщает официальный Telegam-канал Псковской области.

Ярмарка на улице Пушкина продлится до 31 декабря, в Детском парке – до 10 января, режим работы с 10:00 до 21:00 (при наличии покупателей - до 23:00).

На ярмарках представлены продукты, сувениры, текстиль и прочие непродовольственные товары. Например, большой популярностью пользуется соленая рыба из Мурманска – за ней псковичи каждый год выстраиваются в очередь.

Никаких развлекательных программ на ярмарке в этом году проходить не будет – из-за эпидемиологической ситуации.

Организаторы ярмарок обеспечат проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, контроль по исполнению правил и требований соблюдения профилактических мер.

Покупателей также просят соблюдать все необходимые меры предосторожности, включая масочный режим.

Фото: Вадим Боченков