Общество

Псковичи смогут посмотреть церемонию «Золотой граммофон» онлайн

2 января в 21.20 онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет 25-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» (12+). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, одновременно церемония будет транслироваться на Первом канале.

Среди лауреатов премии наиболее популярные артисты 2020 года: Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Елка, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Валерия, Emin, Ани Лорак, Иракли, Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov & Karas, Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артем Качер и многие другие. Также для зрителей выступят Григорий Лепс, Елена Север, Vlade Kay, ЮрКисс и Люся Чеботина, а также группа «Земляне». Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Награды победителям вручали деятели шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Регина Тодоренко и Арман Давлетяров. Премию также посетили звездные гости, в том числе Юлия Савичева, Митя Фомин, Маша Вебер, Алена Водонаева, Яна Кошкина, Михаил Еремеев, Елена Борщева и другие.

Кроме официальной части церемонии награждения исполнителей главных хитов 2020 года с красочными номерами, самым современным световым оборудованием и декорациями, также будет показано и закулисье премии с поздравлениями зрителей с наступающим праздником.

Не пропустите главную новогоднюю церемонию на Первом канале и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

МТС Медиа - дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.