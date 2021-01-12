Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код

Более 4000 жителей Псковской области получили кодовое слово для персональных телефонных консультаций по пенсионным вопросам в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки областное отделение ПФР рекомендует гражданам выбирать дистанционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную связь по номеру 8 800 600 01 76.
Согласно федеральному закону №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» предоставлять информацию, которая относится к персональным данным гражданина, без подтверждения его личности, запрещено.
На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть возможность указать кодовое слово (секретный код), которое будет являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью можно узнать сведения о размере своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую информацию.
Кодовое слово гражданин выбирает самостоятельно, оно будет известно только ему. Работники ПФР несут ответственность за сохранность и неразглашение кодового слова в соответствии с законодательством РФ.
Получить кодовое слово можно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:
Для получения кодового слова также можно обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление.
После получения кодового слова гражданину достаточно позвонить по региональному телефону «горячей линии» ПФР, назвать свои идентификационные данные, назвать кодовое слово, и специалисты ответят на вопросы, касающиеся персональных данных гражданина.