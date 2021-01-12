Общество

Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код

Более 4000 жителей Псковской области получили кодовое слово для персональных телефонных консультаций по пенсионным вопросам в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки областное отделение ПФР рекомендует гражданам выбирать дистанционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную связь по номеру 8 800 600 01 76.

Согласно федеральному закону №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» предоставлять информацию, которая относится к персональным данным гражданина, без подтверждения его личности, запрещено.

На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть возможность указать кодовое слово (секретный код), которое будет являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью можно узнать сведения о размере своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую информацию.

Кодовое слово гражданин выбирает самостоятельно, оно будет известно только ему. Работники ПФР несут ответственность за сохранность и неразглашение кодового слова в соответствии с законодательством РФ.

Получить кодовое слово можно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от портала госуслуги;

в верхней части экрана нажать на свои ФИО;

найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;

выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный вопрос;

указать свой секретный код или секретный вопрос.

Для получения кодового слова также можно обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление.

После получения кодового слова гражданину достаточно позвонить по региональному телефону «горячей линии» ПФР, назвать свои идентификационные данные, назвать кодовое слово, и специалисты ответят на вопросы, касающиеся персональных данных гражданина.