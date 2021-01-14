Общество

Температура воздуха в Псковской области близится к -30

Температура воздуха опустится до -26 градусов ºС в Псковской области ночью 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Фото: Вадим Боченков

Днем температура будет в интервале от -20 до -15 градусов. Как уточнили синоптики, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах - гололедица.

Атмосферное давление будет низким.