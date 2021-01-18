Общество

В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Сытый Студент»

С 18 января все любители кулинарного искусства в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие в конкурсе «Сытый студент». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр.

Для участия в конкурсе рецептов необходимо самостоятельно приготовить блюдо на тематику «Студенческая классика» и предоставить в оргкомитет список ингредиентов, описание процесса приготовления, фотографию/видео готового блюда. Отличительной чертой конкурса в этом году будет индивидуальное, а не командное состязание.

Визуализация конкурсной работы может включать в себя как только презентацию готового блюда, так и этапы подготовки, приготовления.

У готовых блюд жюри будет оценивать вкусовое сочетание, внешний вид и креативность представления кулинарной композиции.

Для подачи заявки необходимо прислать информацию об участнике (ФИО, возраст, место учебы/работы, телефон) и файл или ссылку для скачивания конкурсной работы на электронный адрес pgmc-pskov@mail.ru, указав в теме письма «Сытый студент». Работы принимаются до 28 января.