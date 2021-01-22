Общество

Премию «Золотые паруса» получили школьники Великих Лук

Премию «Золотые паруса» вручили сегодня, 22 января, школьникам города Великие Луки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Козловский.

«От всей души поздравляю школьников, родителей и наставников с этим знаменательным событием вашей жизни! Стать обладателем муниципальной премии "Золотые паруса" – это честь, которой достойны только лучшие представители молодого поколения великолучан. Каждый из вас достиг безусловного успеха в искусстве, науке, спорте. Для этого вы приложили все свои таланты и умения, ежедневно работали над собой, проявляли настойчивость и активность», - подчеркнул глава города, поздравляя школьников.

Наряду с этим Николай Козловский поблагодарил родителей и педагогов, без поддержки которых успехи школьников не были бы возможны.

«От всей души желаю молодым людям не останавливаться на достигнутом и уверенно двигаться вперед к новым победам. Помните, за вами – будущее нашего города и страны», - подчеркнул глава Великих Лук.