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Общество

Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда

27.01.2021 18:25|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники и волонтеры Псковского молодежного центра поздравили ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда, который отмечается сегодня, 27 января.

При поддержке администрации области они поздравили с памятным днем более 90 ветеранов Пскова, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Участники акции передали ветеранам пироги, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре и выразили благодарность всем волонтерам, оказавшим содействие в проведении акции.

Напомним, 27 января 1944 года - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 77 лет назад десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы - был дан победный салют.

Теги: #волонтеры #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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