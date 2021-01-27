Общество

Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда

Сотрудники и волонтеры Псковского молодежного центра поздравили ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда, который отмечается сегодня, 27 января.

При поддержке администрации области они поздравили с памятным днем более 90 ветеранов Пскова, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Участники акции передали ветеранам пироги, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре и выразили благодарность всем волонтерам, оказавшим содействие в проведении акции.

Напомним, 27 января 1944 года - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 77 лет назад десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы - был дан победный салют.