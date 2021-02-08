Общество

В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении

Пятидневное экстремальное понижение температуры на европейской территории России - опасное явление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем что, как минимум, аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому», - цитирует метеоролога РИА Новости.

Он уточнил, что предупреждение действует для огромной территории: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. Отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до минус десяти градусов.

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Вильфанд добавил, что морозы на европейской части России смягчатся в выходные.