Общество

Инвестор рассказал, как переносят динозавры великолукские морозы

Руководитель инвестиционной компании «АИК» Александр Терентьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, как возникла идея создать динопарк с электромеханическими фигурами в Великих Луках и как фигуры динозавров переносят морозы.

Фото здесь и далее: группа «Луки-парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы хотели, чтобы в нем было интересно, - отметил он. - Соответственно, надо было собрать самые необычные штуки, которые могли бы быть интересны всем - и детям, и взрослым. Мы же поставили задачу поставить создать парк для семейного отдыха. Анализируя все самое лучшее и самое продвинутое, мы изучили опыт Чехии и наших городов (Белгорода, Москвы). Так и родилась эта мысль. Почему-то дети на динозавров реагируют классно. Все любят динозавров. И взрослые ходят как завороженные».

Александр Терентьев обратил внимание, что фигуры в динопарке расставлены по четырем эпохам развития жизни на Земле. «Мы преследовали образовательную функцию. Мы ставили задачу, чтобы уйти от "мультяшности". Выглядят они довольно реалистично. Просили завод-изготовитель, чтобы краски, которые использовались при окрашивании, были максимально приближены к возможному окрасу динозавров», - сообщил он.

Инвестор уточнил, что фигуры динозавров в парке могут эксплуатироваться до -15 градусов ºС. «Ниже -15 градусов запрета нет, но не рекомендовано. Мы их на такой период времени отключаем. Пока повреждений не наблюдаем», - сказал Александр Терентьев.

По его словам, есть особенности ухода за фигурами шерстистых древних животных — не рекомендуются сдирать с них наледь, иначе шерсть выпадет.

«Те скульптуры, которые мы установили в парке (спасибо горожанам), они всем пришлись по душе, они за ними очень нежно и трепетно наблюдают», - поделился Артем Терентьев.

Аттракционы в парке работают до -10 градусов ºС. «После -10 смотрим по погоде и уже стараемся отключать», - добавил он.