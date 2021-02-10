Общество

27 млн рублей потратят на ремонт воинских захоронений Псковской области в 2021 году

Заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на территории региона состоялось под председательством руководителя аппарата областной администрации Сергея Дмитриева. В мероприятии приняли участие общественники, представители региональных органов исполнительной власти, а также Минобороны РФ - члены межведомственной комиссии, состав которой утвержден губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники комиссии обсудили и утвердили перечень воинских захоронений, где в 2021 году планируется провести ремонтные работы и нанести на памятные таблички имена павших защитников Родины, которые были установлены в ходе поисковых работ.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2021 году, составляет 27 млн рублей. Они выделены из федерального бюджета.

В прошлом году, объявленном президентом РФ Годом памяти и славы, в Псковской области были приведены в порядок более 60 воинских захоронений. На территории у монументов также были организованы субботники.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дедовичский район в декабре прошлого года лично проконтролировал качество работ на памятном мемориале в деревне Дубровка. Глава региона почтил память павших воинов, возложив цветы к братскому захоронению. Также губернатор во время заключительного в 2020 году совещания с главами районов положительно оценил работу в данном направлении, проделанную муниципальными властями.