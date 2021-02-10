Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
что происходит на «Экокабеле»?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
ФОКОТ в народ
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.02.2021 07:120 В Псковской области за сутки коронавирус подтвердился у 76 человек 10.02.2021 18:120 Бои, машины и выживание: назван топ каналов для мужчин 10.02.2021 18:030 Почетный знак «Ветеран судебной системы» вручили Ларисе Рутковской 10.02.2021 17:560 27 млн рублей потратят на ремонт воинских захоронений Псковской области в 2021 году 10.02.2021 17:450 В России начали отменять обязательный масочный режим 10.02.2021 17:230 Фотофакт: Псковский областной суд стал доступнее для инвалидов
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3010 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 10.02.2021 10:4312 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

27 млн рублей потратят на ремонт воинских захоронений Псковской области в 2021 году

10.02.2021 17:56|ПсковКомментариев: 0

Заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на территории региона состоялось под председательством руководителя аппарата областной администрации Сергея Дмитриева. В мероприятии приняли участие общественники, представители региональных органов исполнительной власти, а также Минобороны РФ - члены межведомственной комиссии, состав которой утвержден губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники комиссии обсудили и утвердили перечень воинских захоронений, где в 2021 году планируется провести ремонтные работы и нанести на памятные таблички имена павших защитников Родины, которые были установлены в ходе поисковых работ.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2021 году, составляет 27 млн рублей. Они выделены из федерального бюджета.

В прошлом году, объявленном президентом РФ Годом памяти и славы, в Псковской области были приведены в порядок более 60 воинских захоронений. На территории у монументов также были организованы субботники.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дедовичский район в декабре прошлого года лично проконтролировал качество работ на памятном мемориале в деревне Дубровка. Глава региона почтил память павших воинов, возложив цветы к братскому захоронению. Также губернатор во время заключительного в 2020 году совещания с главами районов положительно оценил работу в данном направлении, проделанную муниципальными властями.

Теги: #ВОВ #память #война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 243 человека
10.02.2021, 18:270 Более 150 организаций Псковской области сработали в 2020 году с прибылью 10.02.2021, 18:140 Памятник на могиле Пушкина ждет реставрация 10.02.2021, 18:120 Бои, машины и выживание: назван топ каналов для мужчин 10.02.2021, 18:030 Почетный знак «Ветеран судебной системы» вручили Ларисе Рутковской
10.02.2021, 17:560 27 млн рублей потратят на ремонт воинских захоронений Псковской области в 2021 году 10.02.2021, 17:450 В России начали отменять обязательный масочный режим 10.02.2021, 17:361 В Псковской области продолжают расти цены на бензин 10.02.2021, 17:230 Фотофакт: Псковский областной суд стал доступнее для инвалидов
10.02.2021, 17:180 Жителей гдовского Ужово поразило оптическое явление 10.02.2021, 17:100 Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в 3 раза 10.02.2021, 17:000 Псковский театр драмы организует показы спектаклей для слабовидящих 10.02.2021, 16:400 Сельхозпроизводство в Псковской области выросло почти на 9%
10.02.2021, 16:340 Храмы Псковской епархии получили экспресс-тесты на антитела к коронавирусу 10.02.2021, 16:310 Выставка картин художников-инвалидов откроется в Пскове 17 февраля 10.02.2021, 16:265 В России увеличили штрафы за нарушения на митингах 10.02.2021, 16:210 В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей
10.02.2021, 16:203 «Ножками надо, ножками»: пскович попал под критику из-за жалобы на задержку автобуса 10.02.2021, 16:150 Избиратели трех районов Псковской области будут голосовать больше остальных 10.02.2021, 16:100 Режиссер о псковской премьере «Дни Победы»: Без псевдогероики, без фальши 10.02.2021, 15:561 Псковпассажиравтотранс не выплатил местной компании 9 млн рублей за новую кровлю
10.02.2021, 15:540 Псковичей призвали внимательнее относиться к газовому оборудованию в сильные морозы 10.02.2021, 15:430 Тонну монет приобрели жители Северо-Запада в Сбербанке 10.02.2021, 15:420 Госдума поддержала законопроект о регулировании работы аптечных сетей 10.02.2021, 15:370 Псковский госархив показал ордер на захоронение тела Пушкина в обители
10.02.2021, 15:301 Веткомитет назвал опасные рынки в Пскове 10.02.2021, 15:252 Пенсии-2021: размер выплат, возраст выхода, индексации, досрочное назначение, покупка стажа 10.02.2021, 15:230 Студенты ПсковГУ пожаловались на запрет пользоваться микроволновками 10.02.2021, 15:165 Все избиркомы Псковской области оснастят ноутбуками
10.02.2021, 15:100 Более полутора тысяч домов построено в Псковской области в 2020 году 10.02.2021, 15:000 СНГБ предлагает выгодные условия погашения кредитов, выданных в сторонних банках 10.02.2021, 14:520 Острович и юная псковичка обокрали женщину в кафе 10.02.2021, 14:400 120 избирательных кампаний прошло в Псковской области за год
10.02.2021, 14:351 «Подстрочник» о рынках и ярмарках Пскова. ВИДЕО 10.02.2021, 14:336 Эстония запретила лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах 10.02.2021, 14:314 Бывшему замгубернатора Александру Кузнецову сократили срок содержания в колонии 10.02.2021, 14:190 Представлена серия видеороликов о жизни и творчестве Пушкина в Пскове
10.02.2021, 14:120 Дизайн-код ярмарок разработали в Пскове 10.02.2021, 14:061 Миграционный прирост на 18% компенсировал убыль населения в Псковской области 10.02.2021, 13:590 Выдавать статус ИП в России обещают за несколько минут 10.02.2021, 13:530 Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации
10.02.2021, 13:500 Автодорожный надзор в Псковской области выявил 1300 нарушений 10.02.2021, 13:430 В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные подвигам разведчиков и бойцов 6-й роты 10.02.2021, 13:391 Гражданин Латвии попытался провезти через границу в Псковской области более 5 кг лекарств 10.02.2021, 13:344 В администрации Пскова рассказали о судьбе центрального рынка
10.02.2021, 13:282 Законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из автобусов принят во втором чтении 10.02.2021, 13:200 Депутат Дмитрий Барабанов получил ответ по резонансному участку у «Ленты» 10.02.2021, 13:160 Почти на 75% за год подорожал сахар в Псковской области 10.02.2021, 13:100 На разговор о современном церковном искусстве приглашают псковичей
10.02.2021, 13:061 Красногородец попал в колонию за кражу индюка 10.02.2021, 13:040 Основателя Facebook требуют через суд признать банкротом в России 10.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 10.02.2021, 12:490 Острович получил условный срок за призывы к экстремизму
10.02.2021, 12:440 26 сетевых аварий произошло в Пскове в январе 10.02.2021, 12:400 Дновский район стал лидером по уровню зарплат в регионе в 2020 году 10.02.2021, 12:280 «Поезд Победы» приедет в Великие Луки 20 февраля 10.02.2021, 12:273 Античная трагедия
10.02.2021, 12:210 Лавров заявил о попытках сделать Россию «послушной страной» 10.02.2021, 12:190 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове из-за нарушения правил проезда перекрестка. ФОТО 10.02.2021, 12:142 Большинство участников опроса ПЛН выступают против мата в соцсетях 10.02.2021, 12:100 Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца за долги по алиментам
10.02.2021, 12:0911 Смертность в Псковской области за год вдвое превысила рождаемость 10.02.2021, 12:024 Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск 10.02.2021, 11:560 Самые дорогие подарки к Дню влюбленных покупают холостяки до 34 лет - опрос 10.02.2021, 11:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиции в Псковскую область в эпоху коронакризиса
10.02.2021, 11:350 Псков вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений на 23 февраля 10.02.2021, 11:330 Два социально значимых объекта отремонтируют в Тямше в партнерстве с бизнесом 10.02.2021, 11:160 «Подстрочник»: О судьбе рынков и ярмарок в Пскове 10.02.2021, 11:123 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 146
10.02.2021, 11:070 Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний 10.02.2021, 11:000 Житель Дедовичей избил женщину за отказ в интиме, обокрал квартиру и попал за решетку 10.02.2021, 10:570 К 2024 году почти половину дорог в Псковской области приведут в нормативное состояние 10.02.2021, 10:460 Мероприятия ко дню памяти Пушкина проходят во всех районах Псковской области
10.02.2021, 10:440 Фальшивые банкноты нашли полицейские в финучреждении Пскова 10.02.2021, 10:4312 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 10.02.2021, 10:340 Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские 10.02.2021, 10:270 Псковские пенсионеры могут посетить онлайн-уроки финансовой грамотности
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.