Общество

Псковичей приглашают на профориентационное мероприятие

Профориентационное мероприятие «Профессионалы будущего - 2021» проведет Псковский городской молодежный центр с 15 по 20 февраля в группе «Работа и вакансии в Пскове» в социальной сети ВКонтакте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на основе вакансий, поступавших в отдел трудового воспитания в 2020 году, будут выделены самые востребованные профессии в Пскове.

В рамках мероприятия будут обозначены области профессиональной деятельности, специалисты которых необходимы псковскому рынку труда: медицина, образование, инженерия и сфера обслуживания.

Все желающие смогут познакомиться с историями успеха псковских профессионалов, а также узнать о преимуществах и недостатках таких профессий, как медицинский работник, инженер, учитель, повар, бармен, парикмахер.

Помимо этого, информация о порядке приема в учебные заведения города Пскова на программы среднего и высшего профессионального образования помогут сориентироваться тем, кто уже решил связать свою жизнь с данными профессиями.

Главной целью мероприятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении.