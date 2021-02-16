Общество

Об активности молодежи и ремонте в здании-памятнике рассказали Виктору Остренко в Печорах

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко в ходе рабочей поездки в Печорский район, который входит в границы избирательного округа депутата, обсудил возможные механизмы привлечения молодежи к решению вопросов местного значения.

В разговоре о необходимости переформатирования работы районных молодежных советов участвовали председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова, председатель молодежного совета при главе Печорского района Ульяна Самсонова и директор МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района» Юлия Четвергова.

Молодежные советы при главах муниципальных образований были созданы в 2018 году. По словам Юлии Четверговой, идея была воспринята с энтузиазмом, в молодежный совет при главе Печорского района вошли представители всех без исключения волостей.

«Изначально, когда формировался совет, мы рассчитывали, что это будет поддержка молодежного движения и наш кадровый резерв. Мы видели, что ребята "загорелись", члены совета начали с того, что провели опрос в молодежной среде, чтобы выявить самые насущные проблемы. Оказалось, что молодых людей волнуют далеко не только развлечения и досуг, а, в первую очередь, вопросы благоустройства места, где они живут», - отметила руководитель бюджетного учреждения дополнительного образования.

Председатель молодежного объединения Ульяна Самсонова рассказала, что по результатам проведенного опроса совет подготовил два запроса, но оба письма остались без ответа.

«Первое обращение касалось плохого качества сотовой связи в деревне Крупп – ребята жаловались, что у них в школе с интернетом просто беда, а второе - обустройства спортивной площадки в деревне Лавры. К сожалению, вообще никакой реакции со стороны органов местного самоуправления не последовало, и было заметно, что спустя пару месяцев у ребят появилось разочарование. А потом еще и пандемия началась, в итоге вся работа сошла «на нет», - констатировала Ульяна Самсонова.

«В таком случае, у меня вопрос, наверное, самый важный. А нужна ли, вообще, такая структура, как молодежный совет при главе муниципального образования? – спросила председатель Молодежного парламента Юлия Лысова. – В некоторых районах главы прямо говорят, нам это не нужно, но есть и противоположные примеры – в Островском районе глава не просто поддержал деятельность совета, но и выделил финансирование на реализацию молодежных проектов».

«По сути, молодежь у нас активная, и идеи у них здравые, но нет понимания, как их реализовать. Советы, наверное, нужны, но надо как-то переформатировать их работу», - высказала мнение Ульяна Самсонова.

Вице-спикер Виктор Остренко предложил свое содействие: «Никому не нужны молодежные советы "для галочки". А чтобы был результат, необходимо найти работающий формат сотрудничества с местной властью. Моя роль – встретиться с главой района и проговорить возможные механизмы взаимодействия, а затем организовать совместную встречу с участием представителей молодежного совета».

По мнению Виктора Остренко, молодежи необходимо дать реальные механизмы участия в решении вопросов местного значения. «Это другая значимость роли молодежи, но и другая степень ответственности. Молодежным советам надо найти свою нишу, чтобы тот же глава района был заинтересован обсуждать с представителями совета, все вопросы, касающиеся "молодежки"», - подчеркнул парламентарий.

Предложенный алгоритм поддержали все участники встречи, а Юлия Четвергова попросила депутата оказать содействие в решении еще одного вопроса, связанного с ремонтом дворца творчества детей и молодежи – учреждение дополнительного образования размещается в здании 1938 года постройки со статусом объекта культурного наследия регионального значения, что затрудняет начало долгожданного ремонта.

Виктор Остренко предложил разобраться в ситуации на месте и пригласил присоединиться к посещению муниципального дворца творчества, расположенного в центре Печор, начальника районного управления образования Сергея Авдеева.

Юлия Четвергова, возглавляющая учреждение полтора года, пояснила суть проблемы: «Наш дворец творчества очень востребован у местных жителей – его посещают более 700 детей, и мы стараемся привести в порядок все внутренние помещения. В кабинетах своими силами сделали косметический ремонт, но самая большая проблема – старые туалеты, которые находятся в подвале».

По словам директора, современный санузел можно разместить в помещении на первом этаже. Специалисты подтвердили, что технически это возможно сделать, спонсоры помогли с материалами – подарили облицовочную плитку и сантехнику, даже средства в районном бюджете на ремонт уже зарезервированы, но нет понимания, согласуются ли эти работы с охранными обязательствами по сохранению объекта культурного наследия.

Как уточнила Юлия Четвергова, решить этот вопрос на уровне районной администрации не удалось. Виктор Остренко пообещал разобраться в ситуации и обсудить возникшую проблему с председателем областного комитета по охране объектов культурного наследия.