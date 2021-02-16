Общество

30 тысяч тонн скота и птицы на убой произвели в Псковской области в январе

30 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 16 тысяч тонн молока и 6 млн штук яиц произвели в хозяйствах всех категорий Псковской области в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 16,1%, молока – на 3,5%, яиц – на 0,3%.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 85%.