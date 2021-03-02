Общество

Подходы к родовспоможению обсудили псковички

Круглый стол «Счастливая мама - здоровый ребенок» прошел в Псковской областной библиотеке по инициативе регионального уполномоченного по правам ребенка Наталии Соколовой и областного комитета по здравоохранению.

Как сообщила детский омбудсмен корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в дискуссии приняли участие представители Псковского перинатального центра, психолог, доула (помощница при беременности и в родах, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку), специалист по грудному вскармливанию. Модератором встречи стала будущая мама Ольга.

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы реализации государственной демографической политики в Псковской области и современные подходы к родовспоможению в условиях Псковского перинатального центра.

Основой для обсуждения стал проведенный инициативной группой анонимный опрос 220 женщин об удовлетворенности родами и качеством оказания медицинских услуг в данном учреждении в период с 28 января 2019 года по настоящее время.

«В целом, все выглядит неплохо. Большая часть респонденток (почти 60%) отметили позитивный опыт родов, но был озвучен целый ряд проблем, среди которых хамство и грубость персонала, недостаточное информирование рожениц о необходимости медицинских манипуляций в процессе, обеспечение партнерских родов и тому подобное», - перечислила Наталия Соколова.

Она отметила, что на качестве предоставляемых услуг сказываются недостаток кадров и отсутствие конкуренции. «Мы убеждены, что рожающая женщина - не больной пациент, она осуществляет свою главную миссию - дарит миру нового человека, а человечку - жизнь! Поэтому очень важно, чтобы в этом процессе женщина была окружена вниманием, пониманием и заботой со стороны квалифицированного персонала (или близкого человека)! Тогда она будет чувствовать себя счастливой и обязательно родит здорового малыша», - уверена детский омбудсмен.

Добавим, по итогам круглого стола руководство Псковского перинатального центра выразило готовность принять во внимание жалобы пациенток.