Общество

Псковичам разъяснили порядок индексации пенсий после увольнения

Порядок индексации пенсий после прекращения трудовой деятельности разъяснило отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в Псковской области проживает 210 361 пенсионер, из них 41 204 (19,6%) продолжают работать.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. То есть пока пенсионер работает, пенсия ему не индексируется. Если же он решит уйти с работы, то получит право на выплаты с учетом всех прошедших за период его работы индексаций.

Право на возобновление индексации возникает с месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения.

Территориальные органы ПФР ежемесячно производят уточнение факта работы пенсионеров на основании отчетности работодателей, поэтому пенсионерам не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить о прекращении трудовой деятельности.

«Предположим, что пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае работодатель предоставит в ПФР отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР обработает полученные сведения и примет решение о возобновлении индексации. В июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы», - пояснили в отделении.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы. При этом в следующем году работающему пенсионеру индексация страховой пенсии проводиться не будет.

Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и так далее, то о прекращении его предпринимательской деятельности Пенсионный фонд проинформирует Федеральная налоговая служба.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, заказав справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет», - заключили в ПФР.