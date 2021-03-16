Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
электронные решения для бизнеса
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.03.2021 09:260 Псковский крест 16.03.2021 12:550 Псковский губернатор наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды 16.03.2021 12:350 В аквапарке «Акваполис» запустили все горки 16.03.2021 12:250 В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом 16.03.2021 12:140 Почти 13 млн рублей получит Псковская область на лекарства ковид-больным 16.03.2021 12:140 Аэропонт «Псков»
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:023 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 13.03.2021 16:520 Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи 15.03.2021 13:221 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 13.03.2021 22:561 Умер врач-хирург Опочецкой больницы Гарун Зирбуев 14.03.2021 15:160 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам разъяснили порядок индексации пенсий после увольнения

16.03.2021 11:52|ПсковКомментариев: 0

Порядок индексации пенсий после прекращения трудовой деятельности разъяснило отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в Псковской области проживает 210 361 пенсионер, из них 41 204 (19,6%) продолжают работать.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. То есть пока пенсионер работает, пенсия ему не индексируется. Если же он решит уйти с работы, то получит право на выплаты с учетом всех прошедших за период его работы индексаций.

Право на возобновление индексации возникает с месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения.

Территориальные органы ПФР ежемесячно производят уточнение факта работы пенсионеров на основании отчетности работодателей, поэтому пенсионерам не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить о прекращении трудовой деятельности.

«Предположим, что пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае работодатель предоставит в ПФР отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР обработает полученные сведения и примет решение о возобновлении индексации. В июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы», - пояснили в отделении.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы. При этом в следующем году работающему пенсионеру индексация страховой пенсии проводиться не будет.

Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и так далее, то о прекращении его предпринимательской деятельности Пенсионный фонд проинформирует Федеральная налоговая служба.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, заказав справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет», - заключили в ПФР.

Теги: #пфр #индексация #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 95 человек
16.03.2021, 12:550 Псковский губернатор наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды 16.03.2021, 12:440 Кражу «железного коня» раскрыли полицейские в Новоржеве 16.03.2021, 12:430 Фотофакт: Бобры-деревопереработчики атакуют Финский парк 16.03.2021, 12:350 В аквапарке «Акваполис» запустили все горки
16.03.2021, 12:320 Двое школьников из Дно «заминировали» школу в Пскове 16.03.2021, 12:250 В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом 16.03.2021, 12:140 Почти 13 млн рублей получит Псковская область на лекарства ковид-больным 16.03.2021, 12:140 Аэропонт «Псков»
16.03.2021, 12:040 Полиция проводит проверку по факту сообщения о минировании школы в Пскове 16.03.2021, 12:000 Псковичи могут приобрести продукцию «Прасковья Молочкова» со скидками в «Империале» 16.03.2021, 11:520 Псковичам разъяснили порядок индексации пенсий после увольнения 16.03.2021, 11:470 Руководители псковских профсоюзов и Роскомнадзора договорились о взаимодействии
16.03.2021, 11:430 Снижение цены на нефть до 60 долларов за баррель ожидается к концу года 16.03.2021, 11:370 Великолукский суд рассмотрел иск прокуратуры к студенту-прогульщику 16.03.2021, 11:300 «Эхономика»: Об итогах отопительного сезона в Пскове 16.03.2021, 11:210 Утвержден состав федерального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России»
16.03.2021, 11:140 Фестиваль русской музыки открывается в Пскове 16.03.2021, 11:060 Еще три человека скончались в Псковской области от COVID-19 16.03.2021, 11:040 Названы наиболее редкие вакансии в Псковской области 16.03.2021, 11:040 Более 100 учеников вечерней школы эвакуировали в Пскове из-за сообщения о минировании
16.03.2021, 11:010 «Беседка»: Когда ждать третьей волны COVID-19? 16.03.2021, 10:590 Михаил Ведерников проконтролировал строительство соцгородка под Псковом 16.03.2021, 10:470 Мощностей гдовского мусорного полигона хватит еще на 5 -6 лет - Сергей Грахов 16.03.2021, 10:360 Водитель «Рено» пострадал из-за неправильно выбранной скорости под Стругами Красными
16.03.2021, 10:210 Проект великолучанки отметили на конкурсе «Россия-2035» 16.03.2021, 10:110 Фотофакт: Новые «видеокамеры» появились в Пскове 16.03.2021, 10:000 Три объекта отремонтируют в Псковском районе по «дорожному» нацпроекту 16.03.2021, 09:530 В Пскове по требованию прокурора застройщик вложил в жилой дом более 3,5 млн рублей
16.03.2021, 09:470 Данилов-гейт: «лишние» подробности 16.03.2021, 09:350 Мишустин поручил проработать меры поддержки сельских учителей 16.03.2021, 09:260 Псковский крест 16.03.2021, 09:240 Порховичу ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения
16.03.2021, 09:140 В Совфеде предлагают разрешить женщинам ремонтировать самолеты 16.03.2021, 09:070 Четыре артснаряда обнаружены в Псковском районе 16.03.2021, 09:060 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 16.03.2021, 08:590 Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
16.03.2021, 08:580 Российские ученые вырастили встраивающиеся в глаза клетки 16.03.2021, 08:440 Наталия Орейро записала песню о пандемии на русском языке 16.03.2021, 08:320 Педагог из Пскова одержал троекратную победу в межрегиональном конкурсе 16.03.2021, 08:230 Густой туман прогнозируют в Псковской области в ближайшее время
16.03.2021, 08:180 В Кобыльем Городище ведется реставрация церкви Михаила Архангела 16.03.2021, 08:050 В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса 16.03.2021, 07:500 К весеннему ремонту дорог и цветочному сезону готовятся в Великих Луках 16.03.2021, 07:330 В России планируют ужесточить наказание за повторное пьяное вождение
16.03.2021, 07:170 Правительство предлагает создать банк данных экстремистских материалов 16.03.2021, 07:000 Память жертв палачей из латышского легиона СС почтили в Псковской области 15.03.2021, 23:130 Еще 52 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области 15.03.2021, 22:430 Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордного за 200 лет уровня
15.03.2021, 22:070 Александр Козловский зарегистрировался в TikTok 15.03.2021, 22:030 Изменения в порядок допуска граждан к управлению ТС вступают в силу с 1 апреля 15.03.2021, 21:480 Санитарные нарушения выявили в одной из школ Себежского района 15.03.2021, 21:300 Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19
15.03.2021, 21:120 Псковскому филологу Татьяне Никитиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 15.03.2021, 20:570 Штраф в 60 тысяч рублей заплатит печерянин за «липовые» права 15.03.2021, 20:390 В Пскове собираются заключить концессионное соглашение о создании Центра спортивной гимнастики 15.03.2021, 20:241 Фотофакт: В Пскове «растаяла» еще одна лестница
15.03.2021, 20:090 Цифровую выставку с 135-летию «Создателя книги» открыл музей-заповедник «Михайловское» 15.03.2021, 19:540 Дзюдоисты «Бригантины» вернулись с призами с межрегионального турнира 15.03.2021, 19:380 Военкомат Пскова ищет мужчин в возрасте от 18 до 40 лет 15.03.2021, 19:270 В Порхове завели уголовное дело на пасынка, избившего отчима
15.03.2021, 19:230 Лучшие полит-нокдауны недели 15.03.2021, 19:170 Александр Козловский: «Титан-Полимер» даст региону возможность развиваться, а его жителям – хорошо зарабатывать 15.03.2021, 19:070 «Жить можно»: Навальный поделился впечатлениями от колонии 15.03.2021, 19:000 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода
15.03.2021, 18:460 Дмитрий Шахов выступил на годовом совещании судей Псковской области 15.03.2021, 18:301 В Пскове подростка будут судить за хищение денег с чужой банковской карты 15.03.2021, 18:251 Реплика Донецкого: Обидно за Масленицу, блин! 15.03.2021, 18:110 За неуплату алиментов жителю Острова назначили 20 часов обязательных работ
15.03.2021, 18:000 Специалисты «Экопрома» проведут выездной прием граждан и юрлиц в Дно 19 марта 15.03.2021, 17:470 Принципы долга, чести и мужества прививали псковским курсантам в кинотеатре 15.03.2021, 17:430 Псков советский: украшения ушедшей эпохи. ФОТО 15.03.2021, 17:350 Николай Валуев отметил открытость якорного резидента ОЭЗ «Моглино»
15.03.2021, 17:280 Сбербанк расширил возможности переводов денег за рубеж 15.03.2021, 17:220 ​​​​​​​Как малый и средний бизнес в Псковской области провел гендерные праздники 15.03.2021, 17:180 Псковичка завоевала «золото» на соревнованиях по конному спорту в Петербурге 15.03.2021, 17:170 Николай Валуев о запрете «Катюши», псковском спорте и экологии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.