Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
новые услуги для предпринимателей
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Общество 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 17:560 В Псковской области планируют привести в порядок Порховскую ГЭС 24.03.2021 17:400 Юрий Сорокин: Поддерживать псковский регион в экологически здоровом состоянии - архиважная задача 24.03.2021 17:301 Проблемы организации онкопомощи в Псковской области обсудили в Собрании депутатов 24.03.2021 17:000 Ордена за заслуги перед ФРГ вручили двум псковичам 24.03.2021 16:511 «Титан-Полимер» поддерживает «Чистые игры» и планирует создать экопространство в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 22.03.2021 17:075 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет? 22.03.2021 08:2310 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Титан-Полимер» поддерживает «Чистые игры» и планирует создать экопространство в Пскове

24.03.2021 16:51|ПсковКомментариев: 1

Завод «Титан-Полимер» поддерживает субботник «Чистые игры» для формирования экопривычек и экопространств. Об этом сообщила член Псковского регионального отделения РЭД, и.о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева 24 марта на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей по проекту «Чистые игры».

По ее словам, в рамках состязания-субботника «Чистые игры» планируется не просто навести чистоту, оно предполагает формирование экопривычек и создание уникальных экопространств на территории Пскова, поэтому предприятию «Титан-Полимер» интересно стать партнером конкурса.

Все активные участники конкурса будут награждены подарками от предприятия.

«Мы сейчас совместно с администрацией города определяем территорию для создания общегородского экопространства», - сказала Снежана Ермолаева. Она призвала псковичей принять активное участие в поисках места для создания экопространства . Это не разовая акция, а задел экологической работы на будущее.

«Наша задача вовлечь как можно большее количество людей к этому процессу. Поэтому призываю псковичей активно помогать с выбором места. И, конечно, приглашаем все предприятия и учреждения к участию в «Чистых играх»», - сказала спикер.

Сотрудники завода «Титан-Полимер» также примут непосредственное участие в уборке. Для компании это в первую очередь возможность показать экологическую направленность и ориентацию на социальную ответственность бизнеса, а также укрепить и наладить внешнюю коммуникацию с другими участниками мероприятия. Кроме того, участие в «Чистых играх» рассматривается как один из видов тимбилдинга.

Теги: #Чистые игры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 219 человек
24.03.2021, 18:030 Молодежный «Ахтеатр» приглашает зрителей на «Женитьбу» 24.03.2021, 17:560 В Псковской области планируют привести в порядок Порховскую ГЭС 24.03.2021, 17:450 Двух граждан Азербайджана осудили за серию краж в Порхове 24.03.2021, 17:400 Юрий Сорокин: Поддерживать псковский регион в экологически здоровом состоянии - архиважная задача
24.03.2021, 17:380 13% популизма 24.03.2021, 17:370 Суд согласует изменение схемы движения на время перекрытия улицы Поземского 24.03.2021, 17:301 Проблемы организации онкопомощи в Псковской области обсудили в Собрании депутатов 24.03.2021, 17:290 В апреле турбаза «Пушкиногорье» предлагает размещение со скидкой 50%
24.03.2021, 17:210 Пьяный житель Печор взломал гараж и явился с повинной 24.03.2021, 17:171 Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на трассе под Псковом. ФОТО 24.03.2021, 17:150 Балкон жилого дома выгорел в Великих Луках ВИДЕО 24.03.2021, 17:150 Три года условно получил житель Печор за хранение наркотиков
24.03.2021, 17:090 Как поступать с агрессивными бездомными собаками, разбирались псковские депутаты 24.03.2021, 17:000 Ордена за заслуги перед ФРГ вручили двум псковичам 24.03.2021, 16:511 «Титан-Полимер» поддерживает «Чистые игры» и планирует создать экопространство в Пскове 24.03.2021, 16:470 Юрий Сорокин: Парламентские часы — эффективный инструмент обсуждения актуальных проблем
24.03.2021, 16:440 Самые небольшие кредиты в СЗФО берут жители Псковской области 24.03.2021, 16:380 Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО 24.03.2021, 16:300 В Пскове псевдопродавцу кроссовок грозит до 2 лет тюрьмы 24.03.2021, 16:250 160 волков добыли в Псковской области в этом году
24.03.2021, 16:210 УГХ ожидает участия силовиков в «Чистых играх» в Пскове 24.03.2021, 16:142 Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин намерен продолжить депутатскую деятельность 24.03.2021, 16:120 Актеры Новохижин и Яковлев получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» 24.03.2021, 16:042 Во взяточничестве обвиняют псковского инспектора
24.03.2021, 15:530 Оценку лесного фонда проведут в Псковской области 24.03.2021, 15:250 Устроившему грабеж в Новый год псковичу грозит лишение свободы 24.03.2021, 15:240 Сбер запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 24.03.2021, 15:210 Около 7% составляет недокомплект участковых полиции в Псковской области
24.03.2021, 15:140 Сбитого в Пскове пешехода доставили в областную больницу 24.03.2021, 15:100 Оценивать уборку во время «Чистых игр» в Пскове будут в пяти номинациях 24.03.2021, 15:030 Марина Хохлова о нарушениях в бюджетной сфере: Не успевают осваивать средства 24.03.2021, 14:520 Должность советника председателя Счетной палаты появится в Псковской области
24.03.2021, 14:490 Заслуженных работников культуры и деятелей искусств наградили в Псковской области 24.03.2021, 14:440 В Псковской области обновят полномочия администрации по тушению пожаров 24.03.2021, 14:410 Пскович перечислил около 200 тысяч рублей на счет мнимого банковского работника 24.03.2021, 14:310 Названы результаты независимой оценки псковских учреждений культуры и соцобслуживания
24.03.2021, 14:300 Начинается видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного «Чистым играм» 24.03.2021, 14:170 Задержанному с наркотиками псковичу назначили 420 часов обязательных работ 24.03.2021, 14:100 «Дом Советов» с Юрием Сорокиным. ВИДЕО 24.03.2021, 14:020 Клиенты управляющей компании «Промсвязь» заработали более 100% годовых
24.03.2021, 14:010 85% ипотечных сделок в Псковской области регистрируют в электронном виде 24.03.2021, 13:590 Денис Иванов: Важно, что в этом году уделяется внимание дорогам, ведущим к социальным объектам 24.03.2021, 13:450 Гражданина Таджикистана фиктивно прописал житель города Дно 24.03.2021, 13:310 Родителей псковских школьников приглашают сдать ЕГЭ
24.03.2021, 13:230 В Псковской области на четверть увеличилось количество операций по банковским картам 24.03.2021, 13:170 Кремль прокомментировал вопрос о своевременности вакцинации Путина 24.03.2021, 13:130 Бело-лунные секции светофоров начнут применять в Пскове 24.03.2021, 13:098 Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму
24.03.2021, 13:030 Звание заслуженного работника физической культуры и спорта учредят в Псковской области 24.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Юрием Сорокиным 24.03.2021, 12:570 Количество операций по SberPay в Интернете растет на 10-15% ежемесячно 24.03.2021, 12:455 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору
24.03.2021, 12:390 Свыше 400 нарушений за год выявила Счетная палата Псковской области 24.03.2021, 12:361 Замполиты появятся в Росгвардии 24.03.2021, 12:360 Псковский музей-заповедник: делить на ноль 24.03.2021, 12:340 В Псковской области намерены расширить перечень срочных социальных услуг
24.03.2021, 12:200 На сэкономленные средства «дорожного» нацпроекта в Пскове обновят улицу Трохина 24.03.2021, 12:100 В Псковской области работают над совершенствованием законов о налоговых льготах 24.03.2021, 11:590 Мужчина пытался незаконно привезти в Псков сигареты на 3,5 млн рублей 24.03.2021, 11:540 ПСБ предлагает новые банковские услуги для предпринимателей
24.03.2021, 11:510 Устав Псковской области изменят после обращения прокурора к губернатору 24.03.2021, 11:420 Псковский онкодиспансер готовит проект ремонта переданной РЖД пристройки 24.03.2021, 11:260 Псковский финансист указала, во сколько обойдется бездефицитный бюджет Псковской области 24.03.2021, 11:220 «Дом Советов»: Юрий Сорокин о «Чистой воде» и работе областного Собрания
24.03.2021, 11:180 В петербургском парке нашли детский скелет 24.03.2021, 11:150 55 млн рублей выделят муниципалитетам Псковской области на погашение долгов 24.03.2021, 11:120 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 220 24.03.2021, 11:090 Пресс-брифинг о «Чистых играх» переносится на полчаса
24.03.2021, 11:020 В Невельском районе безработный украл из дачного дома электропилу 24.03.2021, 10:540 ГИБДД отказали в установке нового светофора на улице Карла Маркса в Пскове 24.03.2021, 10:502 Великолучанин украл из магазина коньяк и джин 24.03.2021, 10:450 Псковским муниципалитетам разрешат кредитовать друг друга
24.03.2021, 10:430 Подписи за возвращение прямых выборов глав Пскова и Великих Лук собирают «яблочники» 24.03.2021, 10:400 В Гидрометцентре пообещали устойчивый рост дневных температур в Псковской области 24.03.2021, 10:020 МТС назначила нового технического директора в Псковской области 24.03.2021, 09:520 Жителю Себежского района грозит пожизненный срок за убийство матери
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.