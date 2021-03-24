Общество

«Титан-Полимер» поддерживает «Чистые игры» и планирует создать экопространство в Пскове

Завод «Титан-Полимер» поддерживает субботник «Чистые игры» для формирования экопривычек и экопространств. Об этом сообщила член Псковского регионального отделения РЭД, и.о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева 24 марта на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей по проекту «Чистые игры».

По ее словам, в рамках состязания-субботника «Чистые игры» планируется не просто навести чистоту, оно предполагает формирование экопривычек и создание уникальных экопространств на территории Пскова, поэтому предприятию «Титан-Полимер» интересно стать партнером конкурса.

Все активные участники конкурса будут награждены подарками от предприятия.

«Мы сейчас совместно с администрацией города определяем территорию для создания общегородского экопространства», - сказала Снежана Ермолаева. Она призвала псковичей принять активное участие в поисках места для создания экопространства . Это не разовая акция, а задел экологической работы на будущее.

«Наша задача вовлечь как можно большее количество людей к этому процессу. Поэтому призываю псковичей активно помогать с выбором места. И, конечно, приглашаем все предприятия и учреждения к участию в «Чистых играх»», - сказала спикер.

Сотрудники завода «Титан-Полимер» также примут непосредственное участие в уборке. Для компании это в первую очередь возможность показать экологическую направленность и ориентацию на социальную ответственность бизнеса, а также укрепить и наладить внешнюю коммуникацию с другими участниками мероприятия. Кроме того, участие в «Чистых играх» рассматривается как один из видов тимбилдинга.