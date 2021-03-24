Общество

Аудитория пользователей приложения Сбербанк Онлайн в СЗФО выросла на 12%

Аудитория активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в СЗФО за прошлый год выросла на 12% и составила 7,8 млн человек. Это на 806 тысяч больше, чем в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В Санкт-Петербурге приложение Сбербанк Онлайн использует 4 млн жителей, а в Ленинградской области – 721 тысяча клиентов банка.

Одновременно увеличивается и доля платежей, проводимых через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. По итогам прошлого года она составила 53% среди всех остальных каналов обслуживания банка, что на 9,3% больше, чем в 2019 году. Доля мобильного приложения в общем количестве платежей через Сбербанк Онлайн – 88,5%.

Выросло в СЗФО и число пользователей веб-версии онлайн-банка: на начало 2021 года их стало 8,3 миллиона (4,2 млн – в Санкт-Петербурге и 770 тысяч – в Ленобласти). Это на 630 тысяч больше, чем годом ранее.

«В этом году Сбербанк Онлайн исполнилось 10 лет. Сегодня в нем можно совершить большинство всех банковских операций. В приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов еще комфортнее. Мы видим по цифрам, как стремительно растет его популярность: все чаще клиенты онлайн открывают вклады и инвестиционные счета, оформляют кредиты и страховки, проводят платежи и делают переводы. В прошлом году в Сбербанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов. Уже сейчас они помогают решить голосом простые ежедневные задачи, например, сделать перевод. Их возможности будут стремительно расширяться», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.