В России предлагают полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

«Единая Россия» предложит президенту Владимиру Путину полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале партии.
Такое решение поддержит, в первую очередь, молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность. Зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями, отметили в партии.
«Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», - подчеркнул Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет Матерей» России, экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.