У проекта по созданию ТОСов большое будущее — Наталья Федорова

У проекта по созданию ТОСов большое будущее. Такое мнение высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.
Наталья Федорова также напомнила, что недавно пять заявок, поданных от ТОСов Псковского района выиграли областной конкурс на предоставление грантовой поддержки. «Я за них очень рада. Заявки интересные, и впереди идей тоже очень много. На острове им. Залита появится детская площадка, в деревне Кирово оборудуют пять контейнерных площадок, а в Адворицах будут возрождать парк. Его так и назвали - парк Возрождения. В Щиглицах появится новая детская площадка, а новый ТОС «Преображение», созданный в 2020 году, планирует благоустроить двор в деревне Быстрецово», - перечислила глава Псковского района.