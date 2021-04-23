Общество

У проекта по созданию ТОСов большое будущее — Наталья Федорова

У проекта по созданию ТОСов большое будущее. Такое мнение высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Количество ТОСов у нас в районе пока не такое большое, как хотелось бы - всего 6, но мы активно ведем работу и с депутатами сельских поселений, и с жителями. Видно, что по волостям процесс активно запускается, и, я понимаю, что у этого проекта большое будущее», - отметила она.

Наталья Федорова также напомнила, что недавно пять заявок, поданных от ТОСов Псковского района выиграли областной конкурс на предоставление грантовой поддержки. «Я за них очень рада. Заявки интересные, и впереди идей тоже очень много. На острове им. Залита появится детская площадка, в деревне Кирово оборудуют пять контейнерных площадок, а в Адворицах будут возрождать парк. Его так и назвали - парк Возрождения. В Щиглицах появится новая детская площадка, а новый ТОС «Преображение», созданный в 2020 году, планирует благоустроить двор в деревне Быстрецово», - перечислила глава Псковского района.