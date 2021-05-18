Общество

Фотофакт: Недоступные туалеты

Сделать общественные туалеты Пскова доступными для людей с инвалидностью или вообще их снести предложила псковичка. Об этом пишет «МК в Пскове».

По ее словам, туалеты установлены еще перед Международными Ганзейскими днями 2019 года, а проблема с пандусами, по которым могут попасть внутрь люди на инвалидных колясках, так и не решена. В качестве примера горожанка привела общественный туалет в Ботаническом саду.

На фотографиях отчетливо видно, что пандус располагается намного ниже дверного проема.

Такая же ситуация наблюдается и с туалетами в Детском парке и сквере имени 60-летия Октября.

«Как вы думаете, уважаемые ответственные лица, может человек на инвалидной коляске по этому пандусу заехать внутрь? Или вы думаете, что туда можно залететь? Уж сколько раз общество инвалидов эту проблему поднимало!» - выразила негодование горожанка.

«И еще интересно, а эти туалеты вообще работают? Ни разу за последнее время не видела, чтобы они подавали какие-то признаки жизни! Вы уж тогда их или снесите, или откройте и сделайте доступными для всех», - предложила она.