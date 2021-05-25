Общество

Псковичам рассказали об упрощенных правилах оформления компенсации по уходу

Правила оформления ежемесячной компенсационной выплаты по уходу стали проще. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

«Ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 руб. назначается неработающим трудоспособным людям, которые ухаживают за инвалидами 1 группы, а также за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшими возраста 80 лет. В Псковской области компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами получают 10 341 человек», - рассказали в пресс-службе.

По новым правилам лицам, достигшим возраста 14 лет, компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами в свободное от учебы время устанавливается без истребования разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства, а также справки из образовательной организации.

При этом в случае поступления заявления или документа о несогласии одного из родителей или органа опеки и попечительства на осуществление такого ухода выплата на уход прекращается.

Ухаживающих полностью освободили от сбора справок из органов службы занятости о неполучении пособия по безработице, об инвалидности, а также от необходимости подтверждать документально факт отсутствия работы. Эти и другие необходимые сведения Пенсионный фонд получает в организациях в рамках действующей системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в федеральных информационных системах. Исключением является только заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе. Этот документ заявители должны представить в ПФР лично.

Ежемесячная компенсационная выплата перечисляется вместе с пенсией пенсионера, за которым оформлен уход. Ухаживающий за инвалидом 1 группы или престарелым получит 1,8 пенсионных коэффициентов за 1 полный год ухода, которые будут затем учтены при расчете пенсии.

В случае трудоустройства ухаживающий обязан незамедлительно сообщить об этом в ПФР для приостановления выплаты.