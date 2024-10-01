Общество

Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством

Т1 ИИ (Холдинг Т1) разработал высокопроизводительное решение класса «база данных реального времени» (БДРВ), предназначенное для сбора, хранения и отображения данных о ходе технологического процесса на промышленных предприятиях. Сфера применения решения обширна — от производств непрерывного цикла в нефтегазовом секторе до дискретного – в электронике и машиностроении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новая разработка — основа для построения системы мониторинга производства. Функциональность решения позволяет собирать данные в режиме реального времени практически с любого оборудования, используя протокол ОРС, и хранить их неограниченное время. Пользователи могут визуализировать собранные данные в формате удобных дашбордов, мнемосхем и отчетов. Полученную информацию можно передавать в другие системы управления предприятием — MES, EAM, а также использовать для решения задач предиктивной аналитики и машинного обучения интерактивных помощников. По оценке экспертов Т1 ИИ, для сбора и хранения 100 тысяч тегов АСУТП с частотой 2 раза в секунду решение способно функционировать на следующих аппаратных ресурсах: 2 ЦПУ и 4 Гб ОЗУ, а прирост базы данных может составить всего 150 Гб в год.

«Наша разработка появилась в ответ на потребность рынка – получить отечественное решение, предназначенное для управления промышленными предприятиями с большим парком оборудования, а также для замены существующего программного обеспечения иностранных вендоров. По мере того, как возникает необходимость модернизации существующих и строительства новых объектов реального сектора, увеличивается спрос предприятий на ПО для промышленной автоматизации. Решения класса БДРВ помогают на 30% увеличить эффективность производственных процессов за счет повышения качества выпуска продукции, возможности настройки оптимальных режимов технологических процессов и сокращения внештатных ситуаций, связанных с выходом оборудования из строя, — поделился руководитель направления Т1 ИИ Холдинга Т1 Сергей Голицын. — При разработке мы уделили значительное внимание обеспечению компактного хранения данных при соблюдении низких требований к аппаратным ресурсам. В настоящий момент на российском рынке практически нет аналогов с подобной функциональностью».