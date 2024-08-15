Культура

Ремонт Дома культуры завершили в печорской деревне Ротово

В Печорском муниципальном округе завершился ремонт Ротовского сельского Дома культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / Telegram-канал

В ходе работ были заменены прогнившие лаги, уложены и покрашены дощатые полы в большом зале и в подсобных помещениях, установлены пластиковые оконные блоки и смонтирована новая электропроводка.

Также из средств областной субсидии приобретено новое оборудование: проектор, экран, активная акустика, микшерный пульт и вокальная радиосистема. Управлять оборудованием можно с нового компьютера.

«Приходите на занятия кружков и творческих коллективов, праздничные программы в обновленный дом культуры!» - пригласил местных жителей Валерий Зайцев.

Проект реализован при поддержке правительства Псковской области.