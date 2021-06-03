Общество

МТС инвестирует в развитие Псковской области 600 миллионов рублей

МТС и администрация Псковской области подписали соглашение о стратегическом партнерстве при реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики региона. В рамках соглашения МТС намерена инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей до конца 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев.

В рамках соглашения в Псковской области планируется использовать сети интернета вещей NB-IoT МТС для реализации цифровых проектов по повышению эффективности использования и управления ресурсами экономики региона, запуска в регионе технологий «умного города»; повышения безопасности и комфорта городской среды, уровня доступности цифровых и финансовых сервисов для населения; для внедрения цифровых инноваций в инфраструктуру предприятий региона; обеспечения жителей региона связью и скоростным мобильным интернетом, в том числе в малых и труднодоступных населенных пунктах.

Еще одним направлением сотрудничества станет расширение использования сервисов геоаналитики и Big data МТС в рамках проектов, направленных на развитие туристической привлекательности региона. Сервисы геоаналитики МТС способствуют развитию туристической отрасли, позволяют собирать и анализировать массив данных о структуре и объеме турпотоков, маршрутах перемещения туристов и популярных туристических местах, составить портрет туриста, понять его интересы, ожидания и запросы, в том числе и для неорганизованного турпотока.

«МТС на протяжении многих лет успешно сотрудничает с администрацией Псковской области. Сегодня доступ к сетям мобильного интернета МТС есть у более чем 75 процентов населения региона, и такое широкое покрытие дает нам возможность предлагать региону самые современные технологии и сервисы для развития ключевых отраслей региона. Мы уверены, что возможности экосистемы МТС позволят вывести взаимодействие по цифровым направлениям на качественно новый уровень и перейти от реализации пилотных инновационных проектов к комплексному сотрудничеству в различных отраслях экономики региона, которое будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона», – отметил президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев.