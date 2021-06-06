Общество

В России введут рейтинг для объектов по доступности для инвалидов

Общественная палата (ОП) направила в кабмин перечень предложений по рейтингованию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Среди них — внесение изменений в действующие стандарты и своды правил, а также учет не только оценок пользователей, но и мнения экспертов. Кроме того, в ОП предложили «ставить баллы» не только удобствам, но и информационной доступности — наличию сведений в интернете. Об этом сообщают «Известия».

По итогам встречи президента с представителями организаций инвалидов в декабре прошлого года глава государства поручил правительству и Общественной палате представить предложения о соответствующем «рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в части, касающейся их доступности для инвалидов».

«На практике довольно сложно построить маршрут движения, например, из точки А (дом) в точку С (торговый центр) через точку В (пересадка на транспорте). Для решения этих проблем, мы предложили новую методику оценки объектов, где можно применить систему по аналогии с системой гостиничных услуг. Это предполагает "звездность" мест по состоянию доступности», — рассказала председатель комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

В ОП предложили также рассмотреть возможность создания мобильного приложения, которое позволит провести оценку объектов на соответствие требованиям доступности. Этот показатель также предлагается интегрировать на портал Госуслуг и в систему «Федеральный реестр инвалидов». В предложениях в кабмин общественники также попросили оценить источники финансирования этой работы.