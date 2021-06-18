Общество

С незаконной торговлей лекарствами в интернете борется псковская полиция

Полиция выявила 24 сайта в интернете, которые дистанционно продавали незарегистрированные в России сильнодействующие лекарственные препараты. Проверка прошла в рамках очередного этапа межгосударственной операции «Пангея». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в период с 18 по 25 мая в Псковской области установили факт пересылки в почтовом отправлении сильнодействующего вещества. По данному факту проводят доследственную проверку.

Полицейские также нашли 7 интернет-ресурсов, предлагающих к дистанционной продаже на территории Российской Федерации смертельные для человека, ядовитые вещества и зарегистрировали 10 правонарушений, связанных с безрецептурной реализацией медицинских препаратов.

Цель операции «Пангея» — выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота, в частности, в интернете, фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных, незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий, биологически активных добавок, установление недобросовестных производителей, распространителей фармацевтической продукции, а также организаций, выполняющих работу или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Информация об интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, в установленном порядке передали в органы, которые уполномочены рассматривать данные материалы и принимать соответствующие меры к блокировке подобных интернет-ресурсов.