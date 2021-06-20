Общество

Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк

Бесплатные экскурсии в Корытовском лесопарке проведет Псковская областная общественная организация «Чудской проект» совместно с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Посмотреть на парк, благоустроенный в рамках российско-латвийского приграничного проекта «Новая жизнь старых парков», псковичи смогут 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Чудской проект».

Для этого дня организаторы мероприятия специально разработали ботаническую и историческую экскурсии.Псковичи познакомятся с прошлым и настоящим парка и узнают, как 180 лет назад при владельце Корытовской усадьбы Петре Горожанском здесь состоялось первое загородное гуляние, ставшее регулярным развлечением псковичей. В ходе ботанической экскурсии псковичам расскажут о деревьях, кустарниках и растениях парка, чем они примечательны и как связаны с русским фольклором.

Желающие посетить экскурсии могут добраться до места проведения на бесплатном автобусе от Дома семьи (площадь Ленина, 1, парковочная стоянка). Отправление автобуса с табличкой на лобовом стекле «Экскурсии в Корытовский лесопарк» запланировано на 13.00. Автобус проследует по маршруту: площадь Ленина, 1 - Дамба - Корытовский лесопарк (Центр лечебной педагогики) с остановкой «Дамба».

Начало экскурсий в Корытовском лесопарке (улица Я. Райниса, 56) – в 13.30. Место сбора – возле информационного щита со стороны Центра лечебной педагогики.

Экскурсии проводятся в рамках информационного тура проекта «Новая жизнь старых парков» программы приграничного сотрудничества «Латвия – Россия» на период 2014 – 2020 гг.

Проект реализуется при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Программа поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.