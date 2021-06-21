Общество

Участники шоу аэростатов в Великих Луках отправили более 2000 посланий в разные страны мира

За время проведения встречи воздухоплавателей в Великих Луках зрители и участники шоу аэростатов отправили более 2 000 посланий в разные уголки мира, в том числе – бесплатные открытки с оттиском специального штемпеля и с пометкой «баллонная почта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Почтовые отправления передавались пилоту аэростата Почты России ежедневно, на протяжении всего 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Таким образом, часть своего пути к получателям корреспонденция проделала в небе над Великими Луками.

Директор УФПС Псковской области Дарья Цилина отметила, что география отправлений баллонной почты впечатляет. Послания со встречи воздухоплавателей порадуют жителей и нашей страны, и зарубежья. Так, письма и открытки с изображением аэростатов и оттиском спецштемпеля встречи воздухоплавателей отправлены в Вологду, Великий Новгород, Архангельск, а также в Республику Хакассия, Финляндию, США, Польшу, Эстонию, Беларусь и в другие города и страны.

«Возродить красивую традицию обмена почтовыми открытками, на мой взгляд – здорово. Получить весточку от друга или родственника с его впечатлениями о событии и увиденной достопримечательности – бесценно», – добавила она.

После приземления на каждое отправление «баллонной почты» наносился штамп с указанием названия аэростата, фамилии баллон-почтмейстера и пилота, а также времени старта и посадки почтового аэростата.