Общество

Обратиться за получением компенсации ущерба от урагана жители Псковской области могут до 12 июля

Жители Дедовичского, Невельского, Островского, Куньинского, Себежского и Великолукского районов, а также города Великие Луки могут обратиться за получением компенсации части ущерба, нанесенного во время урагана в конце июня. Сделать это можно до конца рабочего дня 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поручение о предоставлении такой формы социальной поддержки пострадавшим губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал главам указанных муниципалитетов.

Для получения компенсации гражданам на восстановление индивидуальных домов, находящихся в частной собственности, хозяевам домовладений нужно подать заявление в администрацию своего района.

Оформить поддержку собственник может, имея при себе паспорт и, по возможности, фотографии и видео, на которых зафиксированы повреждения строений.

После проверки полученной информации сотрудники администрации определят размер компенсации. Максимальная возможная сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня 2021 года в ряде районов Псковской области прошли сильные ураганы. Стихия обесточила населенные пункты, были повреждены здания и дороги. Глава региона лично контролировал ход восстановительных работ в муниципалитетах. Недавно вопросы ликвидации последствий урагана и оказания помощи пострадавшим от непогоды гражданам губернатор Михаил Ведерников обсудил с главой Великих Лук Николаем Козловским.