Общество

Патриарх Кирилл хочет запретить россиянкам быть суррогатными матерями для иностранцев

Патриарх Кирилл направил председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину письмо с предложениями о внесении изменений в законодательство о суррогатном материнстве. Об этом епархия сообщает в своем инстаграм-аккаунте.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при использовании суррогатного материнства на территории Российской Федерации)» касается ограничений применения суррогатного материнства иностранными гражданами.

Патриарх Кирилл отмечает в письме, что законопроект «призван остановить практику использования иностранными гражданами российских суррогатных матерей для “удовлетворения спроса” в детях» и напоминает, что «данная практика стала, в частности, причиной ряда смертей новорожденных детей, предназначавшихся для иностранных “заказчиков”».

«Не считаю, что запрет суррогатного материнства для иностранцев, которое незаконно в большинстве развитых и многих развивающихся странах, каким-либо образом ущемит право иностранных граждан на получение медицинской помощи на территории России. Подобная “помощь” в настоящий момент оказывается вопреки цели сбережения народа России, провозглашенной президентом России Владимиром Путиным “высшим национальным приоритетом”», — подчеркивает Патриарх Кирилл.