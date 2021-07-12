Общество

Начальник отделения почты из Новоржева заняла 3 место на всероссийском профконкурсе

Жительница Псковской области Любовь Корсакова участвовала в филиальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России» и заняла третье место в номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи». Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото: Любовь Корсакова

Любовь Корсакова работает начальником отделения почтовой связи «Барута», по совместительству она почтальон уже 21 год.

Сейчас отделение обслуживает население 27 деревень. В коллективе отделения, кроме самой Любови Корсаковой, трудятся почтальоны Екатерина Соловьева и Людмила Семенова.