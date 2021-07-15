Жители Дновского района мечтают отремонтировать памятник участнику войны 1812 года

Жители деревни Костыжицы Дновского района мечтают отремонтировать памятник участнику Отечественной войны 1812 года Николаю Бороздину. Для этого они создали свой ТОС, сообщили в администрации района.
ТОС депутаты городского поселения Дно утвердили вчера, 14 июля, во время сессии.
Фото здесь и далее: администрация Дновского района.
Жители сейчас время даром не теряют - уже оформляют заявку и проект для участия во втором региональном конкурсе грантов. В случае победы в нем можно получить грант в размере 100 000 рублей, уточнили в администрации.
В целом, на ремонт памятника Бороздину в Костыжицах потребуется более 1 млн рублей, но жители надеются, что поэтапно, шаг за шагом, они смогут прийти к тому, чтобы памятник был приведен в должное состояние и радовал всех проезжающих мимо.
Кроме того, подключиться к этой работе обещают порховские краеведы. У них сохранилась уникальная информация об участниках Отечественной войны 1812 года, которую в дальнейшем можно использовать для новых мероприятий проекта.