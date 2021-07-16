Общество

Псковское МЧС: Плавательный жилет не является защитой от несчастного случая на 100%

Многие семьи в жаркую погоду отдыхают с детьми на водоемах. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям о правилах безопасности при отдыхе у воды с детьми. Памятка опубликована на сайте ведомства в субботу.

Перед поездкой на водоем проведите с ребенком беседу о том, куда вы отправляетесь, и как нужно себя вести у воды.

Не купайтесь сами и не разрешайте детям купаться в запрещенных водоемах. Помимо инфекции в воде, на дне незнакомого водоема может оказаться много опасностей: битые стекла, затопленные коряги, глубокие ямы.

Независимо от возраста ребенка, не оставляйте его без присмотра. Если вы отпускаете ребенка самостоятельно купаться, даже если он умеет плавать, а сами в это время загораете или общаетесь с кем-то, помните: вы рискуете жизнью своего ребенка.

Перед купанием изучите дно водоема: если оно каменистое, предусмотрите для детей специальную обувь. Отследите глубину: бывает пологий вход, а потом резкий обрыв.

На маленьких детей одевайте плавательный жилет (надувной круг) - он обеспечит безопасность вашему ребенку на воде, защитит от травм, а в случае экстренной ситуации может спасти ему жизнь. Но помните, что это не является 100% защитой от несчастного случая. Не отпускайте в воду ребенка одного, даже если он в полной «экипировке».

Не позволяйте детям устраивать опасные игры в воде (топить друг друга, хватать за ноги под водой и т.п.). Помните: безопасной воды не бывает! Объясните детям, что нельзя подавать крики ложной тревоги.

Во избежание несчастных случаев не прыгайте сами и не разрешайте детям прыгать с обрывов, вышек, тарзанок.

Не заплывайте за буйки, не пытайтесь переплывать водоем. Помните о том, что именно вы подаете пример своим детям.

Помните, что жизнь и здоровье вашего ребенка находятся исключительно под вашей ответственностью. Бдительность, вовлеченность, внимательность и своевременная помощь могут уберечь его от опасностей и сделать летний день на пляже по-настоящему счастливым и радостным.