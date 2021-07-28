Общество

Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян

С 15 июля проект «Мошеловка», запущенный ОНФ «За права заемщиков», стал фиксировать волну обращений из-за спам-звонков различного рода «помощников» -юридических и посреднических фирм - поступающих гражданам после общения с госорганами и учреждениями, рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Среди ведомств и госучреждений, куда звонили граждане, упоминаются ПФР, портал «Госуслуг», Минфин, Банк России, больницы.

Специалист подчеркнула, что к концу июля число жалоб выросло почти до 700 - это порядка 10% от общего числа всех содержательных обращений (всего с момента запуска проекта в мае 2021-го количество таких сообщений о мошенничествах на ресурсе достигло 6 тысяч).

На участившиеся жалобы россиян, которые касаются рекламных звонков юридических и посреднических фирм после обращений граждан на горячие линии государственных органов, первыми обратили внимание в DeviceLock, которая специализируется на борьбе с утечками данных. По предположениям опрошенных «Известиями» экспертов, спамеры пользуются данным, утекшими через недобросовестных сотрудников госорганов.