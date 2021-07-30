Общество

Наталья Федорова о ТОСах Псковского района: Не количеством берем, а качеством

«Не количеством берем, а качеством», - так в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова охарактеризовала эффективность работы ТОСов, созданных на территории муниципалитета.

«Хотелось бы видеть на территории Псковского района больше ТОСов, и вчера с главами сельских поселений мы еще раз обсуждали эту тему. И знаете, как приятно было слышать от коллег, что «здесь мы собираемся создать ТОС, а здесь зарегистрировали»! То есть их количество растет, и такой постепенный рост говорит о том, что люди подходят к этому осознанно», - рассказала гостья студии.

Также Наталья Федорова напомнила, что объявлен второй этап грантовой поддержки ТОСов, и все активные ТОСы Псковского района подали заявки на гранты. «Подходы у ТОСов совсем разные, но все они рабочие. Радует, что они созданы не формально и не только на бюджетные грантовые средства рассчитывают, а много вкладывают сами, трудовыми ресурсами, подключают неравнодушных людей и получается такой хороший общественный проект», - пояснила глава Псковского района и выразила надежду, что второй этап конкурса на грантовую поддержку ТОСов пройдет успешно.

Наряду с этим Наталья Федорова напомнила, что в этом году в муниципалитете начала действовать «своя» поддержка общественных инициатив. «Впервые мы провели конкурс «Есть идея», и три победителя получили по сто тысяч рублей. Приятно, что в Москвинской школе появится новая детская площадка для дошколят и продленки, в Писковской школе старшеклассники оборудуют креативный уголок на улице, а в Похвальщине, в ДК появится библиокафе. Очень интересные проекты. Так что будем двигаться вперед», - подчеркнула Наталья Федорова и высказалась о необходимости увеличения призового фонда в рамка конкурса «Есть идея». Этот вопрос она намерена обсудить с депутатами районного Собрания.