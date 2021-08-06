Общество

Борис Елкин призвал уделять внимание доступности объектов для маломобильных граждан

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа призвал уделять должное внимание доступности объектов для маломобильных граждан.

«В ходе реализации ряда объектов возникает много вопросов, связанных с их доступностью для маломобильных граждан. Не стоит этого скрывать. Не стоит этого бояться. Но стоит заниматься тем, чтобы таких ошибок больше не возникало», - сказал он.

Борис Елкин привел в пример ремонтируемый в Пскове Октябрьский проспект. «Там был завышен бортовой камень. Есть место, где вообще достаточно проблемно предусмотреть нужный уровень, очень серьезный уклон. Это связано с теми коммуникациями, которые находятся под тротуаром. Есть моменты, к которым стоит подходить индивидуально, а есть типовые ошибки подрядных организаций. Главное, за ними следить, чтобы они их устраняли, исправляли», - отметил он.

Борис Елкин рассказал, что встретится с депутатом Псковской городской Думы Федором Постновым, чтобы наметить пути решения подобных вопросов.