Общество

В Псковской области экипажи вертолетов уничтожили командный пункт условного противника на тренажерах

В Псковской области на территории базы армейской авиации летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажерах, имитирующих основные виды современных боевых вертолетов: ударно-штурмовых Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и многоцелевых Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба минобороны со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В специализированном классе, оборудованном автоматизированным учебным комплексом, были отработаны вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и летного состава, а также практические действия непосредственно на комплексных авиационных тренажерах ПТВ-241, КТ-8МТВ5 и СТВ-28.

Во время полетов на тренажерах летчики отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил условного противника с помощью различных авиационных средств поражения.

Кроме того, отрабатывались действия летного и штурманского состава при возникновении нештатных ситуаций: неблагоприятных погодных условий, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры.

Системы визуализации таких тренажеров на основе трехмерной геодезической базы обеспечивают максимально реалистичное изображение поверхности, а программы управления позволяют с высокой точностью воспроизводить практически все элементы полета на вертолетах армейской авиации.