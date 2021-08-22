Общество

Милонов предложил способ избавиться от зависти в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить список одобренных Министерством просвещения доступных моделей смартфонов для школьников. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на RT.

Как говорится в копии обращения Милонова на имя министра просвещения Сергея Кравцова, часто дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией» и вызывают зависть у остальных. Милонов заявил, что это создает «нездоровую обстановку в школах».

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», - говорится в обращении.