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Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

31.08.2021 07:45|ПсковКомментариев: 0

С начала сентября родители детей в возрасте до семи лет получат увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком. Теперь выплата должна составлять 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа человека. Кроме того, в России начнет действовать «гаражная амнистия», рассчитанная сроком на пять лет, а обжаловать штрафы за нарушение ПДД можно будет через «Госуслуги».

 

Больничные по уходу за ребенком

С начала месяца родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Решение было принято в мае этого года.

Средства в размере 100% от среднего заработка будут выплачиваться вне зависимости от стажа, а также от того, где проходит лечение ребенок — амбулаторно или в стационаре.

В Минтруде ранее уточнили, что это не должно привести к увеличению нагрузки на работодателей, поскольку средства будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования.

«Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — цитирует пресс-служба ведомства министра труда Антона Котякова.

Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

Всего, посчитали в Минтруде, выплатами смогут воспользоваться около 1,5 млн граждан. Подробнее о новой мере можно узнать на сайте ведомства.

«Гаражная амнистия»

Также с начала месяца в России начнет действовать так называемая «гаражная амнистия». Она продлится пять лет — до 1 сентября 2026 года.

В это время граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки земли под ними. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля, сам документ был подготовлен еще в 2019 году.

Предполагается, что он поможет узаконить статус объектов, возведенных до 2004 года, когда в России вступили в силу новые градостроительные правила — в частности, гаражей, возведенных в советское время, правоустанавливающие документы на которые были утеряны.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили», — ранее отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Всего, как ожидается, воспользоваться новой мерой смогут около 3,5 млн граждан.

Оспорить штраф онлайн

Обжаловать штраф, выписанный за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, теперь можно будет онлайн: через «Госуслуги» или сайт суда. Соответствующие поправки в административный кодекс были приняты в декабре прошлого года.

До начала сентября оспорить такой штраф можно было, только явившись лично в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив в ведомство заказное письмо. Это создавало сложности для тех, кто получал постановление из другого региона и не имел возможности явиться в отделение лично. При этом отправка заказного письма в некоторых случаях могла по стоимости быть сравнимой с суммой штрафа c 50-процентной скидкой.

С сентября на портале «Госуслуг» должна появиться кнопка «Обжаловать штраф», нажав на которую, можно будет заполнить специальную форму и разместить дополнительные материалы. Срок обжалования остается прежним — 10 дней с момента вручения штрафа.

Электронный сертификат для инвалидов

С конца месяца люди с инвалидностью смогут получить электронный сертификат для самостоятельного приобретения средств реабилитации.

Сертификат, на который должна будет зачисляться сумма для приобретения тех или иных средств реабилитации, можно будет использовать в любом магазине, в том числе онлайн, для целевой покупки.

По закону люди с инвалидностью имеют право бесплатно получить средства реабилитации — это, например, инвалидные коляски, трости, костыли, протезы, специальная обувь или различные опоры, — если они были указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) человека.

Сейчас получить их можно через Фонд социального страхования или приобрести самостоятельно, а затем оформить компенсацию. Однако в этом случае нередко ждать компенсации или получения самого средства гражданам приходится слишком долго, а полученные средства часто не соответствуют индивидуальным особенностям человека.

Сертификаты призваны отчасти помочь решить эту проблему, предоставив людям возможность выбирать самостоятельно. Единая электронная платформа, в которой будут собраны все необходимые данные, должна заработать к октябрю.

«В новой системе будут собраны все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи», — пояснили в правительстве в конце апреля.

Сам сертификат будет привязан к карте «Мир», на которую зачислят средства на покупку того или иного средства реабилитации. Подать заявку на его получение можно будет через «Госуслуги». Оформлять сертификаты начнут с 26 сентября.

Другие способы — получение компенсаций или заказ через Фонд социального страхования — по-прежнему продолжат действовать. Выбрать, каким из них воспользоваться, гражданин может самостоятельно.

В дальнейшем практику оформления сертификатов планируется расширить для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Продажа лекарств через интернет

Небольшие несетевые аптеки с начала месяца получат возможность продавать лекарства через интернет и заключать соглашения с крупными агрегаторами. Ранее сделать это могли только сети, объединяющие не менее 10 торговых точек.

Соответствующие изменения были приняты правительством России в июне этого года. Согласно документу, аптеки сами должны будут нести ответственность за условия хранения и качество лекарств даже в случае, если продавать их они будут через маркетплейсы, а доставку будут осуществлять курьерские службы.

Несколько квалификаций для студентов

Российские студенты с этой осени смогут получить одновременно несколько квалификаций за время обучения. Также должно стать проще менять профиль обучения после первого курса университета или переходить на другой факультет.

Это стало возможно после того, как в вузах ввели новые правила — по ним учебные заведения теперь смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий, отмечается на сайте Госдумы.

Еще из изменений в сфере высшего образования — аспирантов ждет возвращение обязательной предзащиты диссертаций.

Контроль за организаторами азартных игр

Контролировать деятельность онлайн-букмекеров теперь будет специальный орган — с сентября в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Ожидается, что он будет отвечать за распределение целевых отчислений, собранных с организаторов азартных игр (1,5% выручки букмекеров, но не менее 30 млн рублей в квартал).

Средства будут направлять спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Кроме того, регулятор будет отслеживать незаконную деятельность букмекеров. Следить за его деятельностью будет наблюдательный совет.

В букмекерской конторе или на тотализаторе устраивать азартные игры с привлечением кредитной организации теперь можно будет при условии, что организация зарегистрирована в информационной системе ЕРАИ.

Ускоренные выплаты по исполнительному производству

Средства, удержанные работодателем из зарплаты сотрудников, которые имеют долги по исполнительному производству (например, при оплате крупных штрафов или выплате алиментов), с конца сентября должны будут перечисляться судебным приставам в ускоренном порядке.

С 27 сентября делать это работодатели должны будут в трехдневный срок.

Источник: газета «Известия»

Теги: #лекарства #штраф #закон #инвалиды #гаражная амнистия #больничный
Источник: Псковская Лента Новостей
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