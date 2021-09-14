Общество

На бесплатную экскурсию в рамках праздника «Воевода Шуйский» приглашают псковичей

На следующей неделе, 25 сентября, в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский», Псковский городской молодежный центр проведёт бесплатную экскурсию о героической обороне Пскова от войск польского короля Стефана Батория, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Проводится набор на 2 экскурсионные группы, которые стартуют в разное время. Запись на каждую из них – отдельная. Количество мест ограничено.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить одну из регистрационных форм ниже, выбрав удобное время:

- 12.00 экскурсионная группа №1

- 14.00 экскурсионная группа №2

Место сбора обеих групп у отеля Покровский (ул. Кузнецкая, 2). Экскурсоводом выступит Андрей Таскаев, член Союза Краеведов России.

Принять участие в экскурсии может молодежь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет.